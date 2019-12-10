PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Герой паркування: Корявченков на місці пожежі в Одесі заблокував дорогу рятувальникам

В Одесі народний депутат Юрій Корявченков припаркував автомобіль біля коледжу, який горів 4 грудня так, що перегородив проїзд пожежній машині.

Герой паркування: Корявченков на місці пожежі в Одесі заблокував дорогу рятувальникам

В Одесі нардеп від фракції Слуга народу Юрій Корявченков припаркував свій позашляховик Toyota так, що заблокував проїзд рятувальникам до згорілого коледжу, де досі ведеться розчищення завалів.

Читайте: Відео зруйнування прибудови згорілого будинку Асвадурова в Одесі

Інцидент стався біля згорілого будинку Асвадурова на вулиці Троїцькій.

Корявченков приїхав на місце трагедії для з’ясування якихось деталей події.

Побачивши свою помилку, депутат переставив авто в інше місце.

Раніше Факти ICTV писали, що одеська поліція розглядає три версії пожежі 4 грудня у коледжі на Троїцькій, внаслідок якої загинули 12 осіб.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Постраждалим та сім’ям загиблих у пожежі в Одесі виділять 3 млн грн допомоги
Постраждалим та сім’ям загиблих у пожежі в Одесі виділять 3 млн грн допомоги
Відео зруйнування прибудови згорілого будинку Асвадурова в Одесі
Відео зруйнування прибудови згорілого будинку Асвадурова в Одесі
Пожежа в Одесі
Пожежа в Одесі: поліція вивчає три версії трагедії
Директора табору Вікторія, де згоріли діти, відпустили під домашній арешт
Директора табору Вікторія, де згоріли діти, відпустили під домашній арешт
Стіни згорілого коледжу в Одесі зміцнять металевим каркасом
Стіни згорілого коледжу в Одесі зміцнять металевим каркасом
В Одесі прощаються із загиблим рятувальником Шатохіним
Прийшли сотні. В Одесі прощаються із загиблим на Троїцькій рятувальником Шатохіним
В Одесі російський репер Morgenshtern назвав день жалоби показухою
В Одесі російський репер Morgenshtern назвав день жалоби показухою
Кількість жертв пожежі в Одесі зросла до 12 осіб. Пошуки ще шести тривають
Кількість жертв пожежі в Одесі зросла до 12 осіб. Пошуки ще шести тривають
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка