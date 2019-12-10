Герой паркування: Корявченков на місці пожежі в Одесі заблокував дорогу рятувальникам

В Одесі народний депутат Юрій Корявченков припаркував автомобіль біля коледжу, який горів 4 грудня так, що перегородив проїзд пожежній машині.
В Одесі нардеп від фракції Слуга народу Юрій Корявченков припаркував свій позашляховик Toyota так, що заблокував проїзд рятувальникам до згорілого коледжу, де досі ведеться розчищення завалів.
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Інцидент стався біля згорілого будинку Асвадурова на вулиці Троїцькій.
Корявченков приїхав на місце трагедії для з’ясування якихось деталей події.
Побачивши свою помилку, депутат переставив авто в інше місце.
Раніше Факти ICTV писали, що одеська поліція розглядає три версії пожежі 4 грудня у коледжі на Троїцькій, внаслідок якої загинули 12 осіб.
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