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Факты / Украина

Видео обрушения пристройки сгоревшего дома Асвадурова в Одессе

В Одессе начали демонтаж аварийного флигеля сгоревшего дома Асвадурова, который находится на Троицкой улице.

Видео обрушения пристройки сгоревшего дома Асвадурова в Одессе

В Одессе демонтируют флигель (пристройку) у дома Асвадурова, которые горел 4 декабря.

Верхнюю часть здания при помощи машин повышенной проходимости обрушили во внутренний двор, на подушку из соломы и деревянных поддонов. Это сделали для того, чтобы смягчить удар и не повредить остальные части дома.

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Сейчас спасатели цепляют тросы для контрольного завала.

Во время этого улицу Пушкинскую перекрыли, а жителей соседнего дома эвакуировали.

Видео обрушения пристройки сгоревшего дома Асвадурова в Одессе / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что одесская полиция рассматривает три версии пожара 4 декабря в колледже на Троицкой, в результате которого погибли 12 человек.

Источник: Думская

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