В Одессе начали демонтаж аварийного флигеля сгоревшего дома Асвадурова, который находится на Троицкой улице.

В Одессе демонтируют флигель (пристройку) у дома Асвадурова, которые горел 4 декабря.

Верхнюю часть здания при помощи машин повышенной проходимости обрушили во внутренний двор, на подушку из соломы и деревянных поддонов. Это сделали для того, чтобы смягчить удар и не повредить остальные части дома.

Читайте: Ход расследования беру под личный контроль – Гончарук о пожаре в Одессе

Сейчас спасатели цепляют тросы для контрольного завала.

Во время этого улицу Пушкинскую перекрыли, а жителей соседнего дома эвакуировали.



















Видео обрушения пристройки сгоревшего дома Асвадурова в Одессе / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что одесская полиция рассматривает три версии пожара 4 декабря в колледже на Троицкой, в результате которого погибли 12 человек.