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Факты / Украина / Политика

Кто кого? Пока ничья – Зеленский об итогах нормандского саммита

Была ли встреча в нормандском формате результативной, покажет время, заявил президент Владимир Зеленский.

Кто кого? Пока ничья – Зеленский об итогах нормандского саммита

Пока рано говорить, кто взял верх на переговорах в нормандском формате, потому что процесс только начался.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже.

По словам украинского лидера, разговор между лидерами стран был разный, “и напряженный, и иногда такой мощный, иногда легкий”.

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– Кто кого? Я не знаю. Мне кажется, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте говорить, пока что ничья, – сказал Зеленский.

Напомним, встреча в нормандском формате, во время которой Зеленский провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, состоялась 9 января в Париже.

Источник: Интерфакс-Украина

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