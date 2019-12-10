PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Хто кого? Поки нічия – Зеленський про підсумки нормандського саміту

Чи була зустріч у нормандському форматі результативною для України, покаже час, заявив президент Володимир Зеленський.

Хто кого? Поки нічия – Зеленський про підсумки нормандського саміту

Поки рано говорити, хто взяв гору на переговорах у нормандському форматі, тому що процес тільки розпочався.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі у Парижі.

За словами українського лідера, розмова між лідерами країн була різною, “і напруженою, й іноді потужною, іноді легкою”.

Читайте: Мали говорити 20 хвилин, а вийшла година: Зеленський про розмову з Путіним

– Хто кого? Я не знаю. Мені здається, зараз правильно бути дипломатом, поки ми тільки почали говорити. Давайте говорити, поки що нічия, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, зустріч у нормандському форматі, під час час якої Зеленський провів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, відбулася 9  грудня у Парижі.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Сухий залишок Норманді: Вакарчук про підсумки саміту у Парижі
Сухий залишок Норманді: Вакарчук про підсумки саміту у Парижі
Україна не виграє нічого – результати зустрічі у нормандському форматі
Україна не виграє нічого – результати зустрічі у нормандському форматі
Підсумки зустрічі нормандської четвірки: про що домовилися Зеленський і Путін
Підсумки зустрічі нормандської четвірки: про що домовилися Зеленський і Путін
Путін про передачу Києву кордону: Мінськ-2 переписувати не потрібно
Путін про передачу Києву кордону: Мінськ-2 переписувати не потрібно
Зеленський пропонує створити підгрупу в ТКГ для переговорів щодо кордону
Зеленський пропонує створити підгрупу в ТКГ для переговорів щодо кордону
Зеленський про називання Путіна агресором: Нам потрібен результат, а не у когось плюнути
Зеленський про називання Путіна агресором: Нам потрібен результат, а не у когось плюнути
Закон про особливий статус Донбасу можуть продовжити ще на рік – Зеленський
Закон про особливий статус Донбасу можуть продовжити ще на рік – Зеленський
Санкції та компроміси: Клімкін сказав, як повернути Донбас
Санкції та компроміси: Клімкін сказав, як повернути Донбас
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка