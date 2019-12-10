Хто кого? Поки нічия – Зеленський про підсумки нормандського саміту

Чи була зустріч у нормандському форматі результативною для України, покаже час, заявив президент Володимир Зеленський.

Поки рано говорити, хто взяв гору на переговорах у нормандському форматі, тому що процес тільки розпочався.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі у Парижі.

За словами українського лідера, розмова між лідерами країн була різною, “і напруженою, й іноді потужною, іноді легкою”.

Читайте: Мали говорити 20 хвилин, а вийшла година: Зеленський про розмову з Путіним

– Хто кого? Я не знаю. Мені здається, зараз правильно бути дипломатом, поки ми тільки почали говорити. Давайте говорити, поки що нічия, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, зустріч у нормандському форматі, під час час якої Зеленський провів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, відбулася 9 грудня у Парижі.