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Факты / Украина / Политика

Собирались говорить 20 минут, а вышел час: Зеленский о разговоре с Путиным

На пресс-конференции после нормандской встречи в Париже Зеленский рассказал о своем впечатлении от личного общения с президентом России.

Собирались говорить 20 минут, а вышел час: Зеленский о разговоре с Путиным

Знакомство Владимира Зеленского и Владимира Путина в Париже произошло во время личной встречи двух президентов.

– Встреча длилась около часа и состояла из двух частей. Мы сначала говорили все вместе, а потом остались вдвоем, – сказал президент Украины.

По некоторых вопросах Владимир Зеленский все же смог договориться с президентом РФ.

– Можно ли с ним договариваться? Сложно договариваться, очень. Но сегодня были моменты в которых мы в чем-то договорились. Путин каждый вопрос подробно рассматривает каждое слово. А я другой человек – быстрый.

Сегодня уступки были, я это почувствовал, – сказал Зеленский.

ЧитайтеВстреча нормандской четверки онлайн

Следующая встреча в нормандском формате будет через четыре месяца.

К слову, видеотрансляцию встречи нормандской четверки 9 декабря смотрите на Фактах ICTV.

Встреча нормандской четверки

Результаты

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