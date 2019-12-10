Кинув папери і кричав: Аваков розповів про зрив у Суркова в Парижі

Голова МВС Арсен Аваков розповів, як помічник президента РФ Владислав Сурков на переговорах у Парижі поводив себе емоційно.

Помічник президента РФ Владислав Сурков запам’ятався під час зустрічі у нормандському форматі своєю емоційною поведінкою.

– У пана Суркова здали нерви, – розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який взяв участь у переговорах у розширеному складі, разом з делегаціями.

Голова МВС розповів, що Сурков жбурляв на стіл папери і кричав: “Ми так не домовлялися”. Як пояснив Аваков, Кремль запропонував і далі розводити війська, що Київ назвав нісенітницею.

– Куди розводити? У Мар’їнці? Де кожен метр политий кров’ю. І відведення означає здачу наших позицій на кілометри. Чи в Широкиному, де ми стали так, щоб Маріуполь убезпечити? Це нісенітниця, – сказав Аваков.

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При цьому Київ виступає за гуманітарні коридори, додав він.

– Ми не збираємось бути домініоном Росії, на першому місці – українські інтереси. А далі ми готові з повагою ставитись до всіх, – заявив міністр.

Нагадаємо, за всіма новинами, пов’язаними з нормандською зустріччю 9 грудня, Факти ICTV стежили онлайн.