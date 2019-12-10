PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Кинув папери і кричав: Аваков розповів про зрив у Суркова в Парижі

Голова МВС Арсен Аваков розповів, як помічник президента РФ Владислав Сурков на переговорах у Парижі поводив себе емоційно.

Кинув папери і кричав: Аваков розповів про зрив у Суркова в Парижі

Помічник президента РФ Владислав Сурков запам’ятався під час зустрічі у нормандському форматі своєю емоційною поведінкою.

– У пана Суркова здали нерви, – розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який взяв участь у  переговорах у розширеному складі, разом з делегаціями.

Голова МВС розповів, що Сурков жбурляв на стіл папери і кричав: “Ми так не домовлялися”. Як пояснив Аваков, Кремль запропонував і далі розводити війська, що Київ назвав нісенітницею.

– Куди розводити? У Мар’їнці? Де кожен метр политий кров’ю. І відведення означає здачу наших позицій на кілометри. Чи в Широкиному, де ми стали так, щоб Маріуполь убезпечити? Це нісенітниця, – сказав Аваков.

Читайте: Нацполіція готова патрулювати Донбас, коли РФ поверне кордон – Аваков

При цьому Київ виступає за гуманітарні коридори, додав він.

– Ми не збираємось бути домініоном Росії, на першому місці – українські інтереси. А далі ми готові з повагою ставитись до всіх, – заявив міністр.

Нагадаємо, за всіма новинами, пов’язаними з нормандською зустріччю 9 грудня, Факти ICTV стежили онлайн.

Джерело: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Сам імплементуй. Спочатку ти: реакція мережі на нормандський саміт
Сам імплементуй. Спочатку ти: реакція мережі на нормандський саміт
Політичний глухий кут залишається – іноземні ЗМІ про нормандську зустріч
Політичний глухий кут залишається – іноземні ЗМІ про нормандську зустріч
Зеленський тримався: реакція політиків на нормандську зустріч
Зеленський тримався: реакція політиків на нормандську зустріч
Нацполіція готова патрулювати Донбас, коли РФ поверне кордон – Аваков
Нацполіція готова патрулювати Донбас, коли РФ поверне кордон – Аваков
Як відбулася зустріч у нормандському форматі – головне коротко
Як відбулася зустріч у нормандському форматі – головне коротко
Зустріч Зеленського і Путіна: чому Кремль може втратити сотні мільйонів доларів
Зустріч Зеленського і Путіна: чому Кремль може втратити сотні мільйонів доларів
Зеленський не перетнув червоні лінії – Варта на Банковій згорнула табір
Зеленський не перетнув червоні лінії – Варта на Банковій згорнула табір
Кумедні моменти нормандської зустрічі. Курйози Зеленського і Путіна у Парижі
Кумедні моменти нормандської зустрічі. Курйози Зеленського і Путіна у Парижі
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка