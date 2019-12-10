Нацполиция готова патрулировать Донбасс, когда РФ вернет границу – Аваков

Когда Россия отдаст контроль над украинской границей на Донбассе, Нацполиция готова патрулировать освобожденные территории совместно с представителями территориальных общин.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал об итогах саммита в нормандском формате.

– Украинская полиция зайдет на освобожденные от бандформирований территории и готова патрулировать вместе с представителями территориальных общин. Это в планах, когда Россия вернет нам границу. Но пока мы видим, что Путин не готов к этому, – отметил глава МВД.

Аваков объяснил позицию Украины – сначала безопасность, возвращение заложников, а затем уже выборы и все остальное.

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По его словам, во время переговоров международные партнеры выразили готовность поддерживать Украину, но представители РФ вели себя эмоционально и некомпетентно.

– У господина Суркова сдали нервы, он бумаги бросил на стол и кричал: “Мы так не договаривались”. Они предложили разводить и дальше войска. Куда разводить? В Марьинку, где каждый метр полит кровью? И отведение означает сдачу наших позиций на километры… Это ерунда. Мы ясно дали понять, гуманитарные коридоры – хорошо, потому что людям надо дать возможность ездить без очередей, – рассказал Аваков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате предложил создать отдельную подгруппу в Трехсторонней контактной группе для восстановления контроля над границей.