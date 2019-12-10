PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Нацполиция готова патрулировать Донбасс, когда РФ вернет границу – Аваков

Когда Россия отдаст контроль над украинской границей на Донбассе, Нацполиция готова патрулировать освобожденные территории совместно с представителями территориальных общин.

Нацполиция готова патрулировать Донбасс, когда РФ вернет границу – Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал об итогах саммита в нормандском формате.

– Украинская полиция зайдет на освобожденные от бандформирований территории и готова патрулировать вместе с представителями территориальных общин. Это в планах, когда Россия вернет нам границу. Но пока мы видим, что Путин не готов к этому, – отметил глава МВД.

Аваков объяснил позицию Украины – сначала безопасность, возвращение заложников, а затем уже выборы и все остальное.

ЧитайтеВстреча нормандской четверки онлайн

По его словам, во время переговоров международные партнеры выразили готовность поддерживать Украину, но представители РФ вели себя эмоционально и некомпетентно.

– У господина Суркова сдали нервы, он бумаги бросил на стол и кричал: “Мы так не договаривались”. Они предложили разводить и дальше войска. Куда разводить? В Марьинку, где каждый метр полит кровью? И отведение означает сдачу наших позиций на километры… Это ерунда. Мы ясно дали понять, гуманитарные коридоры – хорошо, потому что людям надо дать возможность ездить без очередей, – рассказал Аваков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате предложил создать отдельную подгруппу в Трехсторонней контактной группе для восстановления контроля над границей.

Источник: Интерфакс-Украина

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Путин – “свой парень”, Зеленский – новичок: значение жестов на нормандском саммите
Путин – “свой парень”, Зеленский – новичок: значение жестов на нормандском саммите
Нормандская встреча: удалось ли победить Украине
Нормандская встреча: удалось ли победить Украине
Бросил бумаги и кричал: Аваков рассказал о срыве у Суркова в Париже
Бросил бумаги и кричал: Аваков рассказал о срыве у Суркова в Париже
Сам имплементируй. Сначала ты: реакция сети на нормандский саммит
Сам имплементируй. Сначала ты: реакция сети на нормандский саммит
Политический тупик остается – иностранные СМИ о нормандской встрече
Политический тупик остается – иностранные СМИ о нормандской встрече
Зеленский держался: реакция политиков на нормандскую встречу
Зеленский держался: реакция политиков на нормандскую встречу
Как прошла встреча в нормандском формате – главное коротко
Как прошла встреча в нормандском формате – главное коротко
Встреча Зеленского и Путина: почему Кремль может потерять сотни миллионов долларов
Встреча Зеленского и Путина: почему Кремль может потерять сотни миллионов долларов
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка