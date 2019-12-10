Мали говорити 20 хвилин, а вийшла година: Зеленський про розмову з Путіном

На прес-конференції після нормандської зустрічі у Парижі Зеленський розповів про своє враження від особистого спілкування з президентом Росії.

Знайомство Володимира Зеленського та Володимира Путіна у Парижі відбулося під час особистої зустрічі двох президентів.

– Зустріч тривала тривала десь годину і складалася з двох частин. Ми спершу говорили усі разом, а потім залишилися удвох, – сказав президент України.

У деяких питаннях Володимир Зеленський все ж зміг домовитися з президентом РФ.

– Чи можна з ним домовлятись? Складно домовлятись, дуже. Але сьогодні були моменти в яких ми в чомусь домовились. Путін кожне питання детально розглядає, кожне слово. А я інша людина – швидка.

Сьогодні поступки були, я це відчув, – сказав Зеленський.