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Факти / Україна / Політика

Мали говорити 20 хвилин, а вийшла година: Зеленський про розмову з Путіном

На прес-конференції після нормандської зустрічі у Парижі Зеленський розповів про своє враження від особистого спілкування з президентом Росії.

Мали говорити 20 хвилин, а вийшла година: Зеленський про розмову з Путіном

Знайомство Володимира Зеленського та Володимира Путіна у Парижі відбулося під час особистої зустрічі двох президентів.

– Зустріч тривала тривала десь годину і складалася з двох частин. Ми спершу говорили усі разом, а потім залишилися удвох, – сказав президент України.

У деяких питаннях Володимир Зеленський все ж зміг домовитися з президентом РФ.

– Чи можна з ним домовлятись? Складно домовлятись, дуже. Але сьогодні були моменти в яких ми в чомусь домовились. Путін кожне питання детально розглядає, кожне слово. А я інша людина – швидка.

Сьогодні поступки були, я це відчув, – сказав Зеленський.

Читайте: Нормандська зустріч 9 грудня онлайн

Наступна зустріч в нормандському форматі буде через чотири місяці.

До слова, відеотрансляцію зустрічі нормандської четвірки 9 грудня дивіться на Фактах ICTV.

Зустріч нормандської четвірки

Результати

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