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Факти / Україна

Нацполіція готова патрулювати Донбас, коли РФ поверне кордон – Аваков

Коли Росія віддасть контроль над українським кордоном на Донбасі, Нацполіція готова патрулювати звільнені території спільно з представниками територіальних громад.

Нацполіція готова патрулювати Донбас, коли РФ поверне кордон – Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів про підсумки саміту в нормандському форматі.

– Українська поліція зайде на звільнені від бандформувань території та готова патрулювати разом з представниками територіальних громад. Це в планах, коли Росія поверне нам кордон. Але поки ми бачимо, що Путін не готовий до цього, – зазначив глава МВС.

Аваков пояснив позицію України – спочатку безпека, повернення заручників, а потім вже вибори та все інше.

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За його словами, під час переговорів міжнародні партнери висловили готовність підтримувати Україну, але представники РФ вели себе емоційно і некомпетентно.

– У пана Суркова здали нерви, він папери кинув на стіл та кричав: “Ми так не домовлялися”. Вони запропонували розводити й надалі війська. Куди розводити? У Мар’їнці, де кожен метр политий кров’ю? І відведення означає здачу наших позицій на кілометри… Це дурниця. Ми ясно дали зрозуміти, гуманітарні коридори – добре, тому що людям треба дати можливість їздити без черг, – розповів Аваков.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в нормандському форматі запропонував створити окрему підгрупу в Тристоронній контактній групі для відновлення контролю над кордоном.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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