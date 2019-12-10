Зеленский предлагает создать подгруппу в ТКГ для переговоров по границе

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате предложил создать отдельную подгруппу в Трехсторонней контактной группе для восстановления контроля над границей.
Владимир Зеленский отметил, что во время нормандского саммита предложил, чтобы этап восстановления Украиной контроля над границей на Донбассе закончился до выборов.
– Я предложил создать отдельную подгруппу в Минске, которая занимается исключительно вопросом поэтапного контроля украинской границы. Этот этап должен завершиться до местных выборов на Донбасе, – сообщил президент.
Читайте: Статус Донбасса в Конституции Украины: что Путин сказал по итогам саммита в Париже
Но Владимир Зеленский отметил, что у президента России Владимира Путина другая позиция, которая соответствует Минским соглашениям.
Напомним, Украина настаивает на том, чтобы передача границы произошла до местных выборов. Россия с таким подходом не согласна.
Ранее Владимир Зеленский выразил надежду, что нормандская четверка сможет найти выход из этой ситуации.