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Факты / Украина / Политика

Зеленский предлагает создать подгруппу в ТКГ для переговоров по границе

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате предложил создать отдельную подгруппу в Трехсторонней контактной группе для восстановления контроля над границей.

Зеленский предлагает создать подгруппу в ТКГ для переговоров по границе

Владимир Зеленский отметил, что во время нормандского саммита предложил, чтобы этап восстановления Украиной контроля над границей на Донбассе закончился до выборов.

– Я предложил создать отдельную подгруппу в Минске, которая занимается исключительно вопросом поэтапного контроля украинской границы. Этот этап должен завершиться до местных выборов на Донбасе, – сообщил президент.

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Но Владимир Зеленский отметил, что у президента России Владимира Путина другая позиция, которая соответствует Минским соглашениям.

Напомним, Украина настаивает на том, чтобы передача границы произошла до местных выборов. Россия с таким подходом не согласна.

Ранее Владимир Зеленский выразил надежду, что нормандская четверка сможет найти выход из этой ситуации.

Фото: Офис Президента

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