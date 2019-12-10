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Факты / Украина

72 человека могут вернуться в Украину до конца года – Зеленский

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина обсуждалась первая часть нового обмена пленными и вопрос границы.

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 72 удерживаемые человека могут вернуться в Украину до конца года.

– Честно говоря всех на всех – абстрактный вопрос. Всех согласованных на всех согласованных. Сейчас речь идет о Донбассе. Этот трек он имеет три стороны: первый – те, кто в Украине и те, кто в Донбассе, второй – те кто в РФ и те, кто в Крыму. Это сложно, но мы проговорили, что будем об этом говорить. Давайте сделаем первый шаг, потому что 72 человека могут приехать домой, – сказал он.

Также Зеленский предложил создать отдельную подгруппу в Минске, которая будет заниматься исключительно вопросом поэтапного восстановления контроля за границей Украины.

ЧитайтеВстреча нормандской четверки онлайн

– Я предложил, что этот этап должен закончиться до выборов. У президента РФ позиция с Минском и в Минске согласована. К сожалению. Это самая сложная ситуация и самый главный проигрыш для Украины в Минске – это граница. То, что было подписано, – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина оказалась заложником Минских договоренностей.

– Но даже несмотря на это, я Путину сказал, что мы на это не пойдем. Он сказал, что мы не видим другого выхода. Но потом мы начали говорить об этом и он сказал: окей, давайте говорить, – сказал он.

Напомним, в Париже прошли переговоры, перерыв в которых длился три года. За всеми новостями, связанными с нормандской встречей 9 декабря, можно следить онлайн.

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