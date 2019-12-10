Как прошла встреча в нормандском формате – главное коротко

Что изменится после встречи в нормандском формате, какие остались разногласия у сторон и когда лидеры соберутся вновь – в материале Фактов ICTV.

Встреча в нормандском формате при участии президента Украины, президента Франции, канцлера Германии и президента Российской Федерации состоялась в Париже 9 декабря.

После переговоров стороны заявили про договоренности о полном прекращении огня на Донбассе, новом разведении сил и открытии новых пунктов пропуска. Также был разблокирован вопрос о продолжении транзита российского газа по территории Украины.

Следующая встреча в нормандском формате должна состояться через четыре месяца, на которой, в том числе, будут обсуждать организацию местных выборов на Донбассе. Пока Киев и Москва имеют разные позиции по возвращению Украиной контроля над границей с РФ.

Что изменится на Донбассе

Стороны будут предпринимать все необходимые меры по поддержанию режима прекращения огня на Донбассе до конца 2019 года.

до конца 2019 года. Они поддержат разведения сил и средств на дополнительных трех участках к концу марта 2020 года.

к концу марта 2020 года. Начнет работать обновленный план по разминированию . В течение месяца ТКГ в Минске должна договориться о новых пунктах пропуска через линию разграничения.

. В течение месяца ТКГ в Минске должна договориться о через линию разграничения. Стороны поддержат обмен удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех”. По словам Зеленского, 72 человека могут вернуться на подконтрольную территорию Украины уже до конца года.

Возвращение Киеву контроля над границей с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин имеют разные видения того, как должно состоятся возвращение Украине контроля над границей на Донбассе.

Кремль настаивает на том, что возвращение границы должно произойти только после выборов на Донбассе.

Зеленский со своей стороны ответил Путину, что Киев эту красную линию перейти не может.

– Это сложный вопрос. Мы заложники в каком-то смысле Минских соглашений, но даже, несмотря на то, что мы заложники, я ему сказал, что мы на это (передача контроля над границей после выборов на Донбассе. – Ред.) не пойдем, – сказал он.

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Закон об особом статусе и формула Штайнмайера

Стороны намерены договориться по всем правовым аспектам закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

Зеленский сообщил, что пока закон об особом статусе проще всего продлить на год.

Стороны также считают необходимым инкорпорировать формулу Штайнмайера в украинское законодательство согласно версии, согласованной нормандской четверкой и ТКГ.

– Закон действующий будет внесен на продление, да. Нам проще сейчас продлить этот законопроект и потом внести позднее формулу Штайнмайера, видя определенные шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации, – сказал Зеленский.

Газовые переговоры

Вопрос транзита газа через украинскую территорию был разблокирован, заявил Зеленский. Детали нового договора стороны будут обсуждать на уровне советников.

Украина и Россия также обсудили возврат средств по Стокгольмскому арбитражу. Зеленский заявил, что “в принципе, снят вопрос о $3 млрд, которые Украина выиграла”. Лидер государства добавил, что Киев готов взять долг газом.

Путин вновь заявил о возможной скидке на газ, если Украина и Россия договорятся о “совместной честной работе”.

Первая встреча Зеленского и Путина

Во время саммита состоялся двусторонний полуторачасовой разговор между украинским и российским лидерами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

По итогам разговора Путин на ходу заявил прессе, что встреча с Зеленским прошла “хорошо, по-деловому”.

Зеленский со своей стороны выразил мнение, что пока рано говорить о результатах переговоров.

– Мне кажется, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте говорить, пока что ничья, – сказал он.

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Зеленский и РосСМИ

Перед встречей в нормандском формате российские журналисты выкрикивали провокационные вопросы в адрес Зеленского.

В частности, кто-то на русском языке выкрикивал вопрос, приедет ли президент в Москву на 9 мая.

Украинский лидер в свою очередь пригласил российских журналистов посетить Донбасс, а не писать о нем неправду из Москвы.

– А я всегда говорю: вы приезжайте и посмотрите, что у нас происходит. Походите ножками. Ничего страшного, туфли Brioni не запачкаете. Очень важно все это ощущать и понимать, – сказал он.