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Факти / Україна

Обмін всіх на всіх: Київ планує повернути 77 українських заручників з ОРДЛО

У рамках першого етапу обміну всіх на всіх Україна планує повернути на 77 українських заручників з ОРДЛО.

Обмін всіх на всіх: Київ планує повернути 77 українських заручників з ОРДЛО

Українська сторона в рамках першого етапу обміну всіх на всіх планує повернення 77 українських заручників з ОРДЛО.

– 77 осіб – це та кількість людей, яких ми можемо повернути на сьогоднішній день. Це підтверджені особи з боку Донецька (53 людини) і Луганська (24 людини), – заявила представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська.

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За її словами, наступне засідання Тристоронньої контрактної групи, в рамках якого буде обговорюватися питання обміну, відбудеться 18 грудня.

Лутковська додала, що процес узгодження списків і підтвердження людей триває.

Нагадаємо, під час зустрічі президента України Володимира Зеленського і глави РФ Володимира Путіна обговорювалася перша частина нового обміну полоненими.

Джерело: УНІАН

Фото: УНІАН

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