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Факти / Україна

Передача Україні контролю над кордоном – Путін лякає різаниною “як у Сребрениці”

Президент РФ Володимир Путін вважає, що на Донбасі може “початися різанина”, якщо Україна отримає контроль над кордоном до ухвалення закону про амністію.

Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін заявив, що розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським про можливе переслідування людей з “ДНР” і “ЛНР”.

Він вважає, що може “початися різанина” як в Сребрениці, якщо Україні передадуть контроль над кордоном до ухвалення закону про амністію на Донбасі.

– Досі не ухвалений закон про амністію. У 2015 році ще домовилися, рішення є якісь, але нічого не діє. І українська сторона постійно порушує питання: дайте нам можливість закрити кордон військами, – сказав Путін.

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Президент РФ додав, що побоюється через те, що немає ясності у ситуації з націоналістами, а зокрема з тим, що вони робитимуть, коли зайдуть на тимчасово окуповані території після передачі контролю за кордоном з Росією Україні.

Різанина у Сребрениці вважається одним з найбільших військових злочинів в історії сучасної Європи.

Тоді за період 13-22 липня 1995 року боснійські серби вбили близько 8 тис. боснійських мусульман.

До слова, міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що сьогодні існує велика ймовірність зриву домовленостей щодо Донбасу.

Джерело: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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