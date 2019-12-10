Президент РФ Володимир Путін вважає, що на Донбасі може “початися різанина”, якщо Україна отримає контроль над кордоном до ухвалення закону про амністію.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським про можливе переслідування людей з “ДНР” і “ЛНР”.

Він вважає, що може “початися різанина” як в Сребрениці, якщо Україні передадуть контроль над кордоном до ухвалення закону про амністію на Донбасі.

– Досі не ухвалений закон про амністію. У 2015 році ще домовилися, рішення є якісь, але нічого не діє. І українська сторона постійно порушує питання: дайте нам можливість закрити кордон військами, – сказав Путін.

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Президент РФ додав, що побоюється через те, що немає ясності у ситуації з націоналістами, а зокрема з тим, що вони робитимуть, коли зайдуть на тимчасово окуповані території після передачі контролю за кордоном з Росією Україні.

Різанина у Сребрениці вважається одним з найбільших військових злочинів в історії сучасної Європи.

Тоді за період 13-22 липня 1995 року боснійські серби вбили близько 8 тис. боснійських мусульман.

До слова, міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що сьогодні існує велика ймовірність зриву домовленостей щодо Донбасу.