Договоренности по Донбассу могут сорвать на любом этапе – Загороднюк

Сейчас сохраняется большая вероятность того, что договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе могут сорвать.

Министр обороны Андрей Загороднюк рассказал, что не стоит ожидать быстрого урегулирования конфликта на Донбассе.

Он также считает, что существует большая вероятность срыва соответствующих договоренностей на любом из этапов.

– Но есть прогресс: работаем над возвращением пленников, созданием новых пунктов пересечения. Давайте также уметь оценивать наши победы, а не только поражения, – сообщил Загороднюк.

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Министр добавил, что из нормандского саммита можно сделать вывод о том, что любая встреча и переговоры требуют тщательной подготовки.

По словам Загороднюка, во время встречи нормандской четверки удалось создать позицию для проведения дальнейших переговоров, в основе которой лежит территориальная целостность Украины.

К слову, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Нацполиция готова к патрулированию Донбасса после того, как Украина получит контроль над границей с РФ.

Источник: Андрей Загороднюк