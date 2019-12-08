Ход расследования беру под личный контроль – Гончарук о пожаре в Одессе

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук инициирует увольнение начальника регионального главка ГСЧС и одного из его заместителей из-за пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Премьер-министр Алексей Гончарук из-за пожара в одесском колледже дал распоряжение главе ГСЧС Украины отстранить от исполнения обязанностей на время расследования руководителя ГУ ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя по профилактике Михаила Волка.

– Ход расследования пожара в колледже я беру под личный контроль. А самому господину Федорчаку рекомендовал написать заявление по собственному желанию. Ситуация, когда четыре последние громкие пожара с жертвами произошли в одной области – недопустима! – заявил Гончарук.

Кроме того, глава ОГА получил распоряжение об отстранении руководителя Департамента образования Александра Левчака.

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Также премьер поручил:

навести порядок в учебных заведениях;

МВД в ближайший срок представить план мероприятий по противопожарной безопасности.

– Мы должны предотвращать катастрофы, а не только своевременно реагировать на них! Со вторника начнет работу правительственная комиссия, которая должна установить все причины пожара. Все виновные в этой трагедии должны быть наказаны! – отметил Алексей Гончарук.

Напомним, 8 декабря премьер-министр Алексей Гончарук прибыл в Одессу в связи с пожаром в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который забрал жизни 10 человек.

Он завил, что результаты расследование причин пожара в колледже должны быть представлены до 20 декабря.