PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Відео зруйнування прибудови згорілого будинку Асвадурова в Одесі

В Одесі почали демонтаж аварійного флігеля згорілого будинку Асвадурова, який знаходиться на Троїцькій вулиці.

Відео зруйнування прибудови згорілого будинку Асвадурова в Одесі

В Одесі демонтують флігель (прибудову) біля будинку Асвадурова, який горів 4 грудня.

Верхню частину будівлі за допомогою машин підвищеної прохідності обвалили у внутрішній двір, на подушку з соломи і дерев’яних піддонів. Це зробили для того, щоб пом’якшити удар і не пошкодити інші частини будинку.

Читайте: Хід розслідування беру під особистий контроль – Гончарук про пожежу в Одесі

Зараз рятувальники чіпляють троси для контрольного завалу.

Під час цього вулицю Пушкінську перекрили, а жителів сусіднього будинку евакуювали.

Відео зруйнування прибудови згорілого будинку Асвадурова в Одесі / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що одеська поліція розглядає три версії пожежі 4 грудня у коледжі на Троїцькій, внаслідок якої загинули 12 осіб.

Джерело: Думская

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Пожежа в Одесі
Пожежа в Одесі: поліція вивчає три версії трагедії
Директора табору Вікторія, де згоріли діти, відпустили під домашній арешт
Директора табору Вікторія, де згоріли діти, відпустили під домашній арешт
Стіни згорілого коледжу в Одесі зміцнять металевим каркасом
Стіни згорілого коледжу в Одесі зміцнять металевим каркасом
В Одесі прощаються із загиблим рятувальником Шатохіним
Прийшли сотні. В Одесі прощаються із загиблим на Троїцькій рятувальником Шатохіним
В Одесі російський репер Morgenshtern назвав день жалоби показухою
В Одесі російський репер Morgenshtern назвав день жалоби показухою
Кількість жертв пожежі в Одесі зросла до 12 осіб. Пошуки ще шести тривають
Кількість жертв пожежі в Одесі зросла до 12 осіб. Пошуки ще шести тривають
Пожежа в Одесі
Гончарук відсторонив керівника ДСНС Одещини
Хід розслідування беру під особистий контроль – Гончарук про пожежу в Одесі
Хід розслідування беру під особистий контроль – Гончарук про пожежу в Одесі
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка