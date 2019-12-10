В Одесі почали демонтаж аварійного флігеля згорілого будинку Асвадурова, який знаходиться на Троїцькій вулиці.

В Одесі демонтують флігель (прибудову) біля будинку Асвадурова, який горів 4 грудня.

Верхню частину будівлі за допомогою машин підвищеної прохідності обвалили у внутрішній двір, на подушку з соломи і дерев’яних піддонів. Це зробили для того, щоб пом’якшити удар і не пошкодити інші частини будинку.

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Зараз рятувальники чіпляють троси для контрольного завалу.

Під час цього вулицю Пушкінську перекрили, а жителів сусіднього будинку евакуювали.



















Відео зруйнування прибудови згорілого будинку Асвадурова в Одесі / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що одеська поліція розглядає три версії пожежі 4 грудня у коледжі на Троїцькій, внаслідок якої загинули 12 осіб.