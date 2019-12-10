Путин о передаче Киеву границы: Минск-2 переписывать не нужно

Кремль настаивает на том, что возвращение Киеву контроля над границей с РФ может произойти только после выборов на Донбассе.

Процесс возвращения Киеву контроля над границей с РФ прописан в Минских соглашениях, и менять их не нужно.

Об этом заявил президент России Владимир Путин после встречи в нормандском формате в Париже.

– Там написано, что Украина начинает устанавливать контроль на этой территории, на этом участке границы на следующий день после выборов. Ну, там так написано. И окончательно этот процесс завершается после полной реализации всех политических процедур, – сказал российский лидер.

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Путин добавил, что изменение одного пункта в Минске-2 потянет за собой изменение всех соглашений, так как все пункты в них увязаны между собой.

Напомним, встреча в нормандском формате, во время которой президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Путиным, состоялась 9 января в Париже.