Путін про передачу Києву кордону: Мінськ-2 переписувати не потрібно

Кремль наполягає на тому, що повернення Києву контролю над кордоном із РФ може відбутися тільки після виборів на Донбасі.

Процес повернення Києву контролю над кордоном з РФ прописано у Мінських угодах, і змінювати їх не потрібно.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін після зустрічі у нормандському форматі в Парижі.

– Там написано, що Україна починає встановлювати контроль на цій території, на цій ділянці кордону на наступний день після виборів. Ну, там так написано. І остаточно цей процес завершується після повної реалізації усіх політичних процедур, – сказав російський лідер.

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Путін додав, що зміна одного пункту в Мінську-2 потягне за собою зміну всіх угод, так як усі пункти в них пов’язані між собою.

Нагадаємо, зустріч у нормандському форматі, під час час якої президент України Володимир Зеленський провів переговори з Путіним, відбулася 9 грудня у Парижі.