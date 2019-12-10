Зеленский о назывании Путина агрессором: Нам нужен результат, а не в кого-то плюнуть

Для достижения результата в переговорах по Донбассу Украине нужно найти корректный формат диалога с Россией, заявил президент Владимир Зеленский.

Для прекращения войны на Донбассе нужно искать какой-то корректный формат диалога с Россией.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, почему он не часто называет Кремль и президента РФ Владимира Путина агрессорами.

Зеленский отметил, что цель украинской стороны во время встречи в нормандском формате была “договорится, а не приехать и в кого-то плюнуть”.

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– Это как вопрос: “А вы будете говорить добрый вечер президенту России?”, “А вы будете садиться с ним за стол?”, “А жать руку?”, “А стоять рядом, когда фотографируют?” Всё здесь очень просто. Чего мы хотим? Нам с вами нужен результат, я считаю, – сказал он.

Напомним, встреча в нормандском формате, во время которой Зеленский провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, состоялась 9 января в Париже.