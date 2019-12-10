Вопрос федерализации поднимается в Украине в контексте переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. Что такое федерализация простыми словами – в нашем материале.

Федерализация (от латинского foederatio – объединение, союз) – это объединения ранее обособленных единиц (штатов, регионов) на основе относительной автономности.

Она предусматривает элементы государственности у регионов: местных парламентов, правительств, судебной системы и даже ведения внешнеполитической деятельности.

Согласно Конституции, Украина является унитарным государством, поэтому и нет никаких оснований для предоставления регионам каких-то государственных функций.

Федерализация по своей сути неоднозначна, потому что часто этим понятием прикрываются, имея в виду настоящий сепаратизм.

Именно федерализации Украины добивается Кремль, чтобы иметь рычаги влияния на органы власти на Донбассе. Конечная цель России – раскол и распад страны.

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Однако не надо путать федерализацию с децентрализацией, которая означает передачу полномочий от центра к регионам, в частности усиление их бюджетной ответственности путем введения собственных налогов и права распоряжаться ими.

Ранее мы поясняли простыми словами, что такое формула Штанмайера.