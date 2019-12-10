PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Що таке федералізація

Питання федералізації порушують в Україні у контексті переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Що таке федералізація простими словами – у нашому матеріалі.

Україна

Федералізація (від латинського foederatio – об’єднання, союз) – це об’єднання раніше відокремлених одиниць (штатів, регіонів) на засадах відносної автономності.

Вона передбачає елементи державності у регіонів: місцевих парламентів, урядів, судової системи та навіть ведення зовнішньополітичної діяльності.

Згідно з Конституцією, Україна є унітарною державою, тому й немає жодних підстав для надання регіонам якихось державних функцій.

Федералізаці за своєю суттю неоднозначна, бо часто цим поняттям прикриваються, маючи на увазі справжній сепаратизм.

Саме федералізації України прагне Кремль, аби мати важелі впливу на владні органи на Донбасі. Кінцева мета Росії – розкол та розпад країни.

Читайте: Підсумки зустрічі нормандської четвірки: про що домовилися Зеленський і Путін

Проте не треба плутати федералізацію з децентралізацією, яка означає передання повноважень від центру до регіонів, зокрема посилення їх бюджетної відповідальності через запровадження власних податків та права розпоряджатися ними.

Раніше ми пояснювали простими словами, що таке формула Штанмаєра.

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Як відбулася зустріч у нормандському форматі – головне коротко
Як відбулася зустріч у нормандському форматі – головне коротко
Україна готова до газової війни з РФ у переговорах щодо транзиту – Гончарук
Україна готова до газової війни з РФ у переговорах щодо транзиту – Гончарук
Путін про передачу Києву кордону: Мінськ-2 переписувати не потрібно
Путін про передачу Києву кордону: Мінськ-2 переписувати не потрібно
Зеленський пропонує створити підгрупу в ТКГ для переговорів щодо кордону
Зеленський пропонує створити підгрупу в ТКГ для переговорів щодо кордону
Війна на Донбасі
Особливий статус та вибори на Донбасі: що таке формула Штайнмаєра
Втрати на Донбасі: загинули троє військових
Втрати на Донбасі: загинули троє військових
На зустрічі в нормандському форматі не домовилися про розведення сил на Донбасі – ЗМІ
На зустрічі в нормандському форматі не домовилися про розведення сил на Донбасі – ЗМІ
Долари
РФ вимагає від України $4,5 млрд боргу за євробондами
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка