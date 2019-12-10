Итоги встречи нормандской четверки: о чем договорились Зеленский и Путин

Во время нормандской встречи лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились об обмене пленными до нового года. А еще достичь полного прекращения огня на Донбассе до конца декабря. В то же время, срок действия закона об особом статусе продлят, а миссия ОБСЕ будет работать круглосуточно.

За четыре месяца нормандская четверка должна встретиться еще раз. В то же время, у Киева и Москвы кардинально разное видение в вопросах изменений в Конституцию. Владимир Зеленский заявил, что не допустит федерализации.

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Путин требует особого статуса Донбасса в основном законе. Также Кремль хочет видеть официальный Киев столом переговоров с боевиками.

По завершении шестичасовых переговоров лидеры заверили, что некоторый прогресс есть. Во-первых, сам факт встречи – впервые за три года.

Во-вторых, появилась надежда на обмен пленными в формате всех на всех до нового года. Украина рассчитывает вернуть домой по крайней мере 72 заключенных. Речь идет о тех, кого захватили на Донбассе.

Владимир Зеленский уверяет, что этот вопрос был среди самых легких. Кардинально разное видение у Киева и Москвы по разведению войск, которое Украина выполняет, а вот сепаратисты – нет.

Один из самых сложных вопросов – это граница. Киев настаивает, что мы должны контролировать ее еще до выборов. Хотя, согласно Минским соглашениями – сначала выборы, а уже потом – контроль. Но даже наши партнеры убеждают, что Минск несколько устарел.

Москва, конечно, против. Путин хочет сразу и границу, и переговоры с сепаратистами, и чтобы Украина переписала Конституцию, отметив там особый статус Донбасса.

Правда, Владимир Зеленский заявил, что федерализации не будет, а Крым и Донбасс — это Украина. Что касается будущего разведения войск, то это произойдет не по всей линии соприкосновения, а на трех, по словам Зеленского, несложных участках.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате предложил создать отдельную подгруппу в Трехсторонней контактной группе для восстановления контроля над границей.

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