Эммануэль Макрон заявил, что очередная встреча в нормандском формате должна состояться в течение четырех месяцев – то есть уже в марте 2020 года.
9 декабря в Париже во время нормандского саммита президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал политическую смелость Зеленского, для которого встреча в нормандском формате была первой.
Он сказал, что встреча была плодотворной, дискуссии позволили продвинуться по ряду вопросов, включая обмен пленными.
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Следующая встреча в нормандском формате будет через четыре месяца.
К слову, видеотрансляцию встречи нормандской четверки 9 декабря смотрите на Фактах ICTV.
Встреча нормандской четверки
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