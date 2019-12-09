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Факты / Украина / Политика

В марте 2020 года состоится встреча в нормандском формате

Эммануэль Макрон заявил, что очередная встреча в нормандском формате должна состояться в течение четырех месяцев – то есть уже в марте 2020 года.

Еммануель Макрон

9 декабря в Париже во время нормандского саммита президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал политическую смелость Зеленского, для которого встреча в нормандском формате была первой.

Он сказал, что встреча была плодотворной, дискуссии позволили продвинуться по ряду вопросов, включая обмен пленными.

ЧитайтеВстреча нормандской четверки онлайн

Следующая встреча в нормандском формате будет через четыре месяца.

К слову, видеотрансляцию встречи нормандской четверки 9 декабря смотрите на Фактах ICTV.

Встреча нормандской четверки

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