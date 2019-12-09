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Факти / Україна / Політика

У березні 2020 року відбудеться зустріч у нормандському форматі

Еммануель Макрон заявив, що чергова зустріч у нормандському форматі повинна відбутися протягом чотирьох місяців – тобто вже у березні 2020 року.

Еммануель Макрон

9 грудня у Парижі під час нормандського саміту президент Франції Еммануель Макрон привітав політичну сміливість Зеленського, для якого зустріч в нормандському форматі була першою.

Він сказав, що зустріч була плідною, а дискусії дозволили просунутися у багатьох питаннях, зокрема обмін полоненими.

Читайте: Нормандська зустріч 9 грудня онлайн

Наступна зустріч в нормандському форматі буде через чотири місяці.

До слова, відеотрансляцію зустрічі нормандської четвірки 9 грудня дивіться на Фактах ICTV.

Зустріч нормандської четвірки

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