В Киеве проводят митинг против закона об особом статусе Донбасса

В Киеве проводят акцию протеста, участники которой требуют не продлевать уже существующий закон об особом статусе Донбасса.

На площади возле театра имени Ивана Франко в Киеве начали собираться люди, которые устраивают новую акцию протеста.

Они выступают против продления закона об особом статусе Донбасса в текущей редакции. Он теряет свою силу в конце года.

Сейчас несколько сотен человек отправились по улице Ольгинской к зданию Верховной Рады, где будут призывать народных депутатов не голосовать за продление указанного закона.

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Вместе с тем, завершилась акция Варта на Банковой, которая проходила под Офисом президента.

Таким образом ее участники показали, что во время нормандского саммита украинская делегация не пересекла красные линии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что срок действия закона об особом статусе Донбасса могут продлить еще на один год.

Источник: Вечірній Київ

Фото: Вечірній Київ