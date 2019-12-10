PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Киеве проводят митинг против закона об особом статусе Донбасса

В Киеве проводят акцию протеста, участники которой требуют не продлевать уже существующий закон об особом статусе Донбасса.

Мітинг у Києві

На площади возле театра имени Ивана Франко в Киеве начали собираться люди, которые устраивают новую акцию протеста.

Они выступают против продления закона об особом статусе Донбасса в текущей редакции. Он теряет свою силу в конце года.

Сейчас несколько сотен человек отправились по улице Ольгинской к зданию Верховной Рады, где будут призывать народных депутатов не голосовать за продление указанного закона.

Мітинг у Києві

Читайте: Наблюдение за прекращением огня на Донбассе будут вести круглосуточно – Меркель

Вместе с тем, завершилась акция Варта на Банковой, которая проходила под Офисом президента.

Таким образом ее участники показали, что во время нормандского саммита украинская делегация не пересекла красные линии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что срок действия закона об особом статусе Донбасса могут продлить еще на один год.

Источник: Вечірній Київ

Фото: Вечірній Київ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Нормандская встреча: удалось ли победить Украине
Нормандская встреча: удалось ли победить Украине
Закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе могут продлить – Зеленский
Закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе могут продлить – Зеленский
Санкции и компромиссы: Климкин сказал, как вернуть Донбасс
Санкции и компромиссы: Климкин сказал, как вернуть Донбасс
Ялинка у Києві на Софійській площі
В Киеве на Софийской площади установили главную елку
Суд
В Киеве останутся проспекты Бандеры и Шухевича – решение суда
У Києві 14-річний підліток випав з 10-го поверху
В Киеве 14-летний подросток выпал с 10-го этажа
ґвалтівника
В Киеве парень накачал наркотиками и изнасиловал 11-летнюю девочку
Нормандський формат
Нормандский саммит 2019: все, что нужно знать о встрече
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка