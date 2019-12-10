У Києві проводять мітинг проти закону про особливий статус Донбасу

У Києві проводять акцію протесту, учасники якої вимагають не продовжувати закон про особливий статус Донбасу, що існує зараз.

На площі біля театру імені Івана Франка у Києві почали збиратися люди, які влаштовують нову акцію протесту.

Вони виступають проти продовження закону про особливий статус Донбасу у поточній редакції. Він втрачає свою силу в кінці року.

Зараз кілька сотень осіб вирушили вулицею Ольгинською до будівлі Верховної Ради, де закликатимуть народних депутатів не голосувати за продовження зазначеного закону.

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Разом з тим, завершилася акція Варта на Банковій, яка проходила під Офісом президента.

Так її учасники показали, що під час нормандського саміту українська делегація не перетнула червоні лінії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що термін дії закону про особливий статус Донбасу можуть продовжити ще на один рік.

Джерело: Вечірній Київ

Фото: Вечірній Київ