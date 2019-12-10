Закон об особом статусе Донбасса могут продлить еще на год – Зеленский

Закон Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей может быть продлен еще на один год.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам нормандского саммита объяснил, что сейчас проще продлить срок действия закона об особом статусе Донбасса, чем дождаться его окончания, а затем голосовать за новый.

– Поэтому я думаю, что надо продлить. Тем более, так записано в Минских договоренностях, что мы должны согласовать со всеми сторонами в ТКГ. Этот закон уже есть. Мы его продлеваем, но он временный – на год, – сказал президент.

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Он также объяснил, почему закон планируют продлить только на год, а не на больший срок.

– Меня спросили, почему не на пять или 10 лет. Я ответил честно всем представителям: мы не знаем, что будет через 5-10 лет. Один год – это нормальное предложение, – добавил Владимир Зеленский.

Ранее Факты ICTV публиковали полный текст коммюнике по итогам нормандской встречи.