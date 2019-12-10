PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Закон об особом статусе Донбасса могут продлить еще на год – Зеленский

Закон Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей может быть продлен еще на один год.

Закон об особом статусе Донбасса могут продлить еще на год – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам нормандского саммита объяснил, что сейчас проще продлить срок действия закона об особом статусе Донбасса, чем дождаться его окончания, а затем голосовать за новый.

– Поэтому я думаю, что надо продлить. Тем более, так записано в Минских договоренностях, что мы должны согласовать со всеми сторонами в ТКГ. Этот закон уже есть. Мы его продлеваем, но он временный – на год, – сказал президент.

Читайте: Статус Донбасса в Конституции Украины: что Путин сказал по итогам саммита в Париже

Он также объяснил, почему закон планируют продлить только на год, а не на больший срок.

– Меня спросили, почему не на пять или 10 лет. Я ответил честно всем представителям: мы не знаем, что будет через 5-10 лет. Один год – это нормальное предложение, – добавил Владимир Зеленский.

Ранее Факты ICTV публиковали полный текст коммюнике по итогам нормандской встречи.

Источник: Офис Президента

Фото: Офис Президента

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Путин о передаче Киеву границы: Минск-2 переписывать не нужно
Путин о передаче Киеву границы: Минск-2 переписывать не нужно
Зеленский предлагает создать подгруппу в ТКГ для переговоров по границе
Зеленский предлагает создать подгруппу в ТКГ для переговоров по границе
Зеленский о назывании Путина агрессором: Нам нужен результат, а не в кого-то плюнуть
Зеленский о назывании Путина агрессором: Нам нужен результат, а не в кого-то плюнуть
Санкции и компромиссы: Климкин сказал, как вернуть Донбасс
Санкции и компромиссы: Климкин сказал, как вернуть Донбасс
Владимир Зеленский
72 человека могут вернуться в Украину до конца года – Зеленский
Собирались говорить 20 минут, а вышел час: Зеленский о разговоре с Путиным
Собирались говорить 20 минут, а вышел час: Зеленский о разговоре с Путиным
Мы готовы выполнять договоренности, это дорога с двухсторонним движением – Зеленский
Мы готовы выполнять договоренности, это дорога с двухсторонним движением – Зеленский
Зеленский назвал три принципа, которые не будут нарушены
Зеленский назвал три принципа, которые не будут нарушены
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка