У нас с президентом РФ абсолютно разные взгляды о передаче границы – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что передача границы должна произойти до местных выборов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него с главой РФ Владимиром Путиным разные взгляды на передачу границы.

– У нас с президентом Российской Федерации абсолютно разные взгляды по поводу передачи границы и когда это возможно. Действительно, я могу открыто об этом говорить, – сказал он.

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Зеленский настаивает на том, чтобы передача границы произошла до местных выборов.

Президент Украины выразил надежду, что нормандская четверка сможет найти выход из этой ситуации.

Напомним, в Париже прошли переговоры, перерыв в которых длился три года. За всеми новостями, связанными с нормандской встречей 9 декабря, можно следить онлайн.