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Факты / Украина

У нас с президентом РФ абсолютно разные взгляды о передаче границы – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что передача границы должна произойти до местных выборов.

У нас с президентом РФ абсолютно разные взгляды о передаче границы – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него с главой РФ Владимиром Путиным разные взгляды на передачу границы.

– У нас с президентом Российской Федерации абсолютно разные взгляды по поводу передачи границы и когда это возможно. Действительно, я могу открыто об этом говорить, – сказал он.

Читайте: Полный текст коммюнике по итогам нормандской встречи (ДОКУМЕНТ)

Зеленский настаивает на том, чтобы передача границы произошла до местных выборов.

Президент Украины выразил надежду, что нормандская четверка сможет найти выход из этой ситуации.

Напомним, в Париже прошли переговоры, перерыв в которых длился три года. За всеми новостями, связанными с нормандской встречей 9 декабря, можно следить онлайн.

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