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Факти / Україна

У нас із президентом РФ абсолютно різні погляди на передачу кордону – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що передача кордону повинна відбутися до місцевих виборів.

У нас із президентом РФ абсолютно різні погляди на передачу кордону – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього з главою РФ Володимиром Путіним різні погляди на передачу кордону.

– У нас з президентом Російської Федерації абсолютно різні погляди з приводу передачі кордону і коли це можливо. Дійсно, я можу відкрито про це говорити, – сказав він.

Читайте: Повний текст комюніке за підсумками нормандської зустрічі (ДОКУМЕНТ)

Зеленський наполягає на тому, щоб передача кордону сталася до місцевих виборів.

Президент України висловив сподівання, що нормандська четвірка зможе знайти вихід з цієї ситуації.

Нагадаємо, у Парижі пройшли переговори, перерва в яких тривала три роки. За всіма новинами, пов’язаними з нормандською зустріччю 9 грудня, можна стежити онлайн.

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