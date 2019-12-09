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Факты / Украина

Полный текст коммюнике по итогам нормандской встречи (ДОКУМЕНТ)

Текст итогового документа по результатам нормандской встречи в Париже – читайте в материале Фактов ICTV.

Полный текст коммюнике по итогам нормандской встречи (ДОКУМЕНТ)

Появился текст итогового документа по результатам нормандской встречи – коммюнике.

Согласно документу, стороны обязуются обеспечить полное и всестороннее выполнение соглашения о прекращении огня до конца 2019 года.

  • режим прекращения огня нужно обеспечить к концу 2019 года;
  • обмен пленными пройдет по формуле всех на всех до 31 декабря 2019 года;
  • до конца марта 2020 году в трех новых пунктах на Донбассе пройдет разведение сил;
  • будут открыты новые пункты пропуска на Донбассе;
  • миссия ОБСЕ будет осуществлять мониторинг за соблюдением режима тишины круглосуточно (ранее миссия работала только 12 часов в сутки)
Полный текст коммюнике по итогам нормандской встречи (ДОКУМЕНТ) / 2 фотографии

 

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