Полный текст коммюнике по итогам нормандской встречи (ДОКУМЕНТ)

Текст итогового документа по результатам нормандской встречи в Париже – читайте в материале Фактов ICTV.

Появился текст итогового документа по результатам нормандской встречи – коммюнике.

Согласно документу, стороны обязуются обеспечить полное и всестороннее выполнение соглашения о прекращении огня до конца 2019 года.

режим прекращения огня нужно обеспечить к концу 2019 года;

обмен пленными пройдет по формуле всех на всех до 31 декабря 2019 года;

до конца марта 2020 году в трех новых пунктах на Донбассе пройдет разведение сил;

будут открыты новые пункты пропуска на Донбассе;

миссия ОБСЕ будет осуществлять мониторинг за соблюдением режима тишины круглосуточно (ранее миссия работала только 12 часов в сутки)





