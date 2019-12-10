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Факти / Україна / Політика

Закон про особливий статус Донбасу можуть продовжити ще на рік – Зеленський

Закон Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей може бути продовжений ще на один рік.

Закон про особливий статус Донбасу можуть продовжити ще на рік – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції за підсумками нормандського саміту пояснив, що наразі простіше продовжити термін дії закону про особливий статус Донбасу, ніж дочекатися його закінчення, а потім голосувати за новий.

– Тому я гадаю, що треба продовжити. Тим паче, так записано в Мінських домовленостях, що ми повинні погодити з усіма сторонами в ТКГ. Цей закон уже є. Ми його продовжуємо, але він тимчасовий – на рік, – сказав президент.

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Він також пояснив, чому закон планують продовжити тільки на рік, а не на більший термін.

– Мене запитали, чому не на п’ять чи 10 років. Я відповів чесно всім представникам: ми не знаємо, що буде через 5-10 років. А один рік – це нормальна пропозиція, – додав Володимир Зеленський.

Раніше Факти ICTV публікували повний текст комюніке за підсумками нормандської зустрічі.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

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