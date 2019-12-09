На нормандском саммите в Париже стороны приняли важный шаг для стабилизации ситуации на востоке Украины – выполнение Минских договоренностей и разведения сил.

Владимир Путин в итоге нормандского саммита заявил, что в первую очередь его интересует изменение конституционных норм Украины для предоставления особого статуса Донбассу.

Главные тезисы Путина по итогам саммита:

подтвердил поддержку поэтапного разведения сил. И старт разведения на трех новых пилотных участках.

поддержал идею подготовить обмен по формуле всех установленных на всех установленных.

сделал акцент на том, что особый статус Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины на постоянной основе.

в целом позитивно оценил результаты встречи.

В конце речи отступил от чтения подготовленного заявления и говорил о пунктах пропуска, о проблемах жителей Донбасса.

Читайте: Встреча нормандской четверки онлайн

Следующая встреча в нормандском формате будет через четыре месяца.

К слову, видеотрансляцию встречи нормандской четверки 9 декабря смотрите на Фактах ICTV.

