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Факты / Мир

Статус Донбасса в Конституции Украины: что Путин сказал по итогам саммита в Париже

На нормандском саммите в Париже стороны приняли важный шаг для стабилизации ситуации на востоке Украины – выполнение Минских договоренностей и разведения сил.

путін і макрон

Владимир Путин в итоге нормандского саммита заявил, что в первую очередь его интересует изменение конституционных норм Украины для предоставления особого статуса Донбассу.

Главные тезисы Путина по итогам саммита:

  • подтвердил поддержку поэтапного разведения сил. И старт разведения на трех новых пилотных участках.
  • поддержал идею подготовить обмен по формуле всех установленных на всех установленных.
  • сделал акцент на том, что особый статус Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины на постоянной основе.
  • в целом позитивно оценил результаты встречи.

В конце речи отступил от чтения подготовленного заявления и говорил о пунктах пропуска, о проблемах жителей Донбасса.

ЧитайтеВстреча нормандской четверки онлайн

Следующая встреча в нормандском формате будет через четыре месяца.

К слову, видеотрансляцию встречи нормандской четверки 9 декабря смотрите на Фактах ICTV.

Встреча нормандской четверки

Результаты

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