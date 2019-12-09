На нормандском саммите в Париже стороны приняли важный шаг для стабилизации ситуации на востоке Украины – выполнение Минских договоренностей и разведения сил.
Владимир Путин в итоге нормандского саммита заявил, что в первую очередь его интересует изменение конституционных норм Украины для предоставления особого статуса Донбассу.
Главные тезисы Путина по итогам саммита:
- подтвердил поддержку поэтапного разведения сил. И старт разведения на трех новых пилотных участках.
- поддержал идею подготовить обмен по формуле всех установленных на всех установленных.
- сделал акцент на том, что особый статус Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины на постоянной основе.
- в целом позитивно оценил результаты встречи.
В конце речи отступил от чтения подготовленного заявления и говорил о пунктах пропуска, о проблемах жителей Донбасса.
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Следующая встреча в нормандском формате будет через четыре месяца.
К слову, видеотрансляцию встречи нормандской четверки 9 декабря смотрите на Фактах ICTV.