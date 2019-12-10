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Факти / Україна / Політика

Зеленський пропонує створити підгрупу в ТКГ для переговорів щодо кордону

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в нормандському форматі запропонував створити окрему підгрупу в Тристоронній контактній групі для відновлення контролю над кордоном.

Зеленський пропонує створити підгрупу в ТКГ для переговорів щодо кордону

Володимир Зеленський зазначив, що під час нормандського саміту запропонував, щоб етап з відновлення Україною контролю над кордоном на Донбасі закінчився до виборів.

– Я запропонував створити окрему підгрупу в Мінську, яка займається винятково питанням поетапного контролю українського кордону. Цей етап повинен завершитися до місцевих виборів на Донбасі, – повідомив президент.

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Але Володимир Зеленський зазначив, що у президента Росії Володимира Путіна інша позиція, яка відповідає Мінським угодам.

Нагадаємо, Україна наполягає на тому, щоб передавання кордону відбулося до місцевих виборів. Росія з таким підходом не погоджується.

Раніше Володимир Зеленський висловив сподівання, що нормандська четвірка зможе знайти вихід з цієї ситуації.

Фото: Офіс Президента

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