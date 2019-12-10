Президент Владимир Зеленский пригласил российских журналистов посетить Донбасс, а не писать о нем неправду из Москвы.

На пресс-конференции в Париже после завершения нормандского саммита президент Украины Владимир Зеленский пригласил российских телевизионщиков в Украину, чтобы они не писали ложь о Донбассе.

– Вы приедьте, я вам лично покажу. Но только, чтобы реально, а не как ваши. Есть там товарищ Соловьев – весело вещи говорит в Москве, что происходит на Донбассе.

А я всегда говорю: вы приедьте и посмотрите, что у нас происходит. Походите ножками. Ничего страшного, туфли Brioni не запачкаете. Очень важно все это ощущать и понимать, – сказал Зеленский.