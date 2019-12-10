Президент Володимир Зеленський запросив російських журналістів відвідати Донбас, а не писати про нього неправду з Москви.
На прес-конференції в Парижі після завершення нормандського саміту президент України Володимир Зеленський запросив російських телевізійників в Україну, щоб вони не писали неправду про Донбас.
– Ви приїдьте, я вам особисто покажу. Але тільки, щоб реально, а не як ваші. Є там товариш Соловйов – весело речі говорить у Москві, що відбувається на Донбасі.
А я завжди кажу: ви приїдьте і подивіться, що у нас відбувається. Походіть ніжками. Нічого страшного, туфлі Brioni не забрудните. Дуже важливо все це відчувати і розуміти, – сказав Зеленський.
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Наступна зустріч в нормандському форматі буде через чотири місяці.
До слова, відеотрансляцію зустрічі нормандської четвірки 9 грудня дивіться на Фактах ICTV.
Зустріч нормандської четвірки
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