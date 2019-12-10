PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Зеркаль назвала найпозитивніший підсумок зустрічі в нормандському форматі

Позитивним підсумком зустрічі в нормандському форматі було обговорення газового питання “без зради”.

Зеркаль назвала найпозитивніший підсумок зустрічі в нормандському форматі

Екс-заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль вважає, що самим позитивним підсумком нормандського саміту було обговорення газового питання “без зради” і можливість озвучити президенту РФ Володимиру Путіну результат Стокгольмського арбітражу.

– Найбільш позитивне – це те, що відбувся навіть обмін думками по газу, який не привів ні до якої зради. Це дуже позитивно. На мій погляд, дуже позитивно те, що Нафтогаз зміг озвучити самому Путіну результат Стокгольмського арбітражу, і що це не політичне рішення, його треба виконувати, і ніщо не завадить Україні вимагати від Росії компенсацію за збитки, які завдав Газпром в Україні, – сказала вона.

Читайте: Повний текст комюніке за підсумками нормандської зустрічі (ДОКУМЕНТ)

За її словами, підсумкове комюніке зустрічі виглядає краще, ніж вона очікувала.

Зеркаль зазначила, що фіксація формули Штайнмаєра в документі виглядає “трохи занадто”.

– Але я так розумію, що це був компроміс, на який пішли свідомо, – сказала вона.

Нагадаємо, 9 грудня у Парижі відбувся нормандський саміт. За підсумками зустрічі президент України Володимир Зеленський повідомив, що повне всебічне припинення вогню на Донбасі відбудеться до кінця 2019 року.

Джерело: Прямий

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський не капітулював: реакція ЗМІ ЄС на результати нормандського саміту
Зеленський не капітулював: реакція ЗМІ ЄС на результати нормандського саміту
Скромна, але перемога. Реакція ЗМІ та експертів США на зустріч Зеленського і Путіна
Скромна, але перемога. Реакція ЗМІ та експертів США на зустріч Зеленського і Путіна
Обмін всіх на всіх: Київ планує повернути 77 українських заручників з ОРДЛО
Обмін всіх на всіх: Київ планує повернути 77 українських заручників з ОРДЛО
Нове вікно для можливостей – ЄС про нормандський саміт
Нове вікно для можливостей – ЄС про нормандський саміт
Путін обдарований актор і роками водить нас за ніс – Bild про нормандський саміт
Путін обдарований актор і роками водить нас за ніс – Bild про нормандський саміт
Текст Мінської угоди (ДОКУМЕНТ)
Текст Мінської угоди (ДОКУМЕНТ)
Розбіжності у формулюваннях та гнучкість: у Кремлі оцінили нормандський саміт
Розбіжності у формулюваннях та гнучкість: у Кремлі оцінили нормандський саміт
андрій загороднюк
Домовленості щодо Донбасу можуть зірвати на будь-якому етапі – Загороднюк
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка