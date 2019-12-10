Зеркаль назвала найпозитивніший підсумок зустрічі в нормандському форматі

Позитивним підсумком зустрічі в нормандському форматі було обговорення газового питання “без зради”.

Екс-заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль вважає, що самим позитивним підсумком нормандського саміту було обговорення газового питання “без зради” і можливість озвучити президенту РФ Володимиру Путіну результат Стокгольмського арбітражу.

– Найбільш позитивне – це те, що відбувся навіть обмін думками по газу, який не привів ні до якої зради. Це дуже позитивно. На мій погляд, дуже позитивно те, що Нафтогаз зміг озвучити самому Путіну результат Стокгольмського арбітражу, і що це не політичне рішення, його треба виконувати, і ніщо не завадить Україні вимагати від Росії компенсацію за збитки, які завдав Газпром в Україні, – сказала вона.

Читайте: Повний текст комюніке за підсумками нормандської зустрічі (ДОКУМЕНТ)

За її словами, підсумкове комюніке зустрічі виглядає краще, ніж вона очікувала.

Зеркаль зазначила, що фіксація формули Штайнмаєра в документі виглядає “трохи занадто”.

– Але я так розумію, що це був компроміс, на який пішли свідомо, – сказала вона.

Нагадаємо, 9 грудня у Парижі відбувся нормандський саміт. За підсумками зустрічі президент України Володимир Зеленський повідомив, що повне всебічне припинення вогню на Донбасі відбудеться до кінця 2019 року.