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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

24-25 грн/1$ з можливим ослабленням до 26: прогноз курсу долара на 2020

Зниження припливу валюти від агроекспорту та зниження попиту на українські ОВДП можуть ослабити курс гривні.

Курс гривні в Україні

Курс гривні в наступному році повернеться у діапазон 24-25 грн/$1 із можливим ослабленням до 26 грн/$1 до кінця 2020 року.

Такий прогноз дав старший аналітик Райффайзен Банку Аваль Михайло Ребрик.

За його словами, гривня може трохи просісти у наслідок низки факторів, серед яких імовірне зниження припливу валюти від агроекспорту і зниження попиту на залізну руду і продукцію металургії, що експортується з України.

Також не на користь гривні грає пробуксовка з новим договором про транзит російського газу, зазначає експерт.

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Крім того, Ребрик очікує деякого зниження темпів зростання перерахувань від українських трудових мігрантів і допускає зниження попиту на українські ОВДП з боку іноземних інвесторів.

До слова, український економіст Ерік Найман розповів Фактам ICTV, чому зміцнюється гривня, чим це загрожує Україні і чому не падають ціни.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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