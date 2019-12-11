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Факты / Украина

Более 90 тыс. грн за три месяца – Милованов о зарплате министра

За три месяца работы министром экономики Тимофей Милованов получил заработную плату в размере 93,1 тыс. грн.

Более 90 тыс. грн за три месяца – Милованов о зарплате министра

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в среднем получает за один месяц работы 31 041 грн зарплаты.

По его словам, в эту сумму входят и премии, которые ему начисляют.

В общем Милованов получил 93 122 грн за три месяца работы на должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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– Я хочу получать такую ​​же зарплату как и все другие министры. Не больше и не меньше, – заявил министр.

Он считает, что зарплаты в министерствах должны быть такими, чтобы честные и высококвалифицированные люди были согласны за них работать.

Напомним, 10 декабря появилась информация о том, что Кабинету министров предлагают выплатить Милованову премию за ноябрь в размере 236 тыс. грн.

Источник: Тимофей Милованов

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