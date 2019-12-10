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Факты / Украина

Милованову могут выплатить премию в 236 тыс. грн

Министру экономики Тимофею Милованову предлагают выплатить за ноябрь премию в размере 236 тыс. грн.

Тимофій Милованов

Кабинету министров предлагают согласовать премию министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову в размере 1630%.

Таким образом премия министру должна составлять около 236 тыс. грн.

В целом зарплата Милованова за ноябрь 2019 года может составить 271,2 тыс. грн.

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Сейчас решение о выплате указанной премии министру экономики не является окончательным.

Его отправили правительству и оно вступит в силу только после согласования.

Милованову могут выплатить премию в 236 тыс. грн / 2 фотографии

К слову, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что зарплаты народных депутатов не очень высокие и поэтому они поддаются на соблазны заработать деньги нарушая закон.

Он считает, что со временем необходимо будет изменить такую ​​ситуацию и повысить заработные платы нардепам.

Фото: Зеркало недели

Источник: Зеркало недели

Фото: УНИАН

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