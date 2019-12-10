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Факты / Украина / Бизнес и финансы

За 7 лет догоним: Милованов сравнил зарплаты в Украине и Польше

На сегодняшний день средняя зарплата в Польше в 3,5 раза больше, чем в Украине. Однако за 7 лет мы можем догнать соседей, считает министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

зарплата

Милованов сообщил, что сейчас Украина серьезно отстает от Польши по уровню средней заработной платы, однако динамика роста по всем отраслям у нас опережает соседей в несколько раз.

– Догонять еще долго, но сделать это возможно. Например, если наши зарплаты будут расти в реальном выражении на 20% быстрее чем в Польше, то нам нужно 7 лет, чтобы догнать зарплаты соседей, – считает министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

Читайте: В 2022 году средняя зарплата в Украине составит 16 тыс. грн – Милованов

Он также продемонстрировал на примере инфографики уровень зарплат в Польше и Украине и динамику реальной средней зарплаты.

Зарплати в Україні та Польщі

Ранее Факты ICTV писали, в каких украинских городах зарабатывают больше.

Источник: Тимофей Милованов

Фото: НБУ

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