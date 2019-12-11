Більше 90 тис. грн за три місяці – Милованов про зарплату міністра

За три місяці роботи міністром економіки Тимофій Милованов отримав заробітну плату у розмірі 93,1 тис. грн.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що у середньому отримує за один місяць роботи 31 041 грн зарплати.

За його словами, до цієї суми входять і премії, які йому нараховують.

Загалом Милованов отримав 93 122 грн за три місяці роботи на посаді міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

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– Я хочу отримувати таку саму зарплату як і всі інші міністри. Не більше і не менше, – заявив міністр.

Він вважає, що зарплати у міністерствах мають бути такими, щоб чесні і висококваліфіковані люди були згодні за них працювати.

Нагадаємо, 10 грудня з’явилася інформація про те, що Кабінету міністрів пропонують виплатити Милованову премію за листопад у розмірі 236 тис. грн.

Джерело: Тимофій Милованов