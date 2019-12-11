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Факты / Украина

Семьи погибших в пожаре в Одессе получат 120 тыс. грн, пострадавшие – до 80 тыс. грн

Кабмин выделит почти 4 млн грн на ликвидацию последствий пожара в одесском колледже и компенсацию семьям погибших.

Семьи погибших в пожаре в Одессе получат 120 тыс. грн, пострадавшие – до 80 тыс. грн

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что правительство поддержит пострадавших и их семьи.

После одобрения на заседании правительства 11 декабря средства направят Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и Одесской облгосадминистрации из резервного фонда государственного бюджета Украины.

Согласно распоряжению городского главы Одессы, единоразовая материальная помощь будет оказана семьям погибших в размере 120 тыс. грн на одну семью, а также людям, которые пострадали в результате пожара.

В зависимости от состояния тяжести повреждений они получат от 20 до 80 тыс. грн.

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К слову, премьер также напомнил, что продолжается расследование пожара в одесском колледже. Он отметил, что определение ответственных – это вопрос наивысшего приоритета.

Ранее Факты ICTV писали, что пострадавшим и семьям погибших при пожаре в Одессе выделят 3 млн грн помощи.

Источник: Кабмин

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