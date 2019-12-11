Пожежа в Одесі: суд відправив директора коледжу під домашній арешт

Київський районний суд Одеси відправив директора згорілого коледжу економіки і права під цілодобовий домашній арешт.

Київський районний суд Одеси відправив директора одеського коледжу Любов Кочергу під цілодобовий домашній арешт з обов’язковим носінням електронного браслета.

Наразі їй інкримінують службову недбалість з тяжкими наслідками. Відповідне правопорушення передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Після отримання результатів експертиз директору можуть оголосити про підозру ще й за ст. 270 КК України – порушення правил пожежної безпеки. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді до восьми років позбавлення волі.

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Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, що одеська поліція розглядає три версії пожежі 4 грудня у коледжі на Троїцькій, внаслідок якої загинули 12 осіб.

Всього вдалося впізнати п’ятьох загиблих. Рятувальники знайшли десять тіл. Пошуки тривають.