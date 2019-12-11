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Факты / Украина

Продление особого порядка самоуправления в ОРДЛО – текст законопроекта

Народные депутаты Слуги народа зарегистрировали в Верховной Раде проект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса на один год.

Продление особого порядка самоуправления в ОРДЛО – текст законопроекта

Первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко рассказал, что нардепы зарегистрировали законопроект №2569 Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

По его словам, законопроект касается продления действия закона об особом статусе Донбасса до конца 2020 года.

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Инициаторами выступили лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия и председатель партии Александр Корниенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что срок действия закона об особом статусе Донбасса могут продлить еще на один год. По его словам, сейчас проще продлить срок действия закона, чем дождаться его окончания, а затем голосовать за новый.

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