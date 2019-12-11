PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Продовження особливого порядку самоврядування в ОРДЛО – текст законопроекту

Народні депутати Слуги народу зареєстрували у Верховній Раді проект про продовження дії закону про особливий статус Донбасу на один рік.

Продовження особливого порядку самоврядування в ОРДЛО – текст законопроекту

Перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко розповів, що нардепи зареєстрували законопроект №2569 Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

За його словами, у законопроекті йдеться про продовження дії закону про особливий статус Донбасу до кінця 2020 року.

Читайте: У Києві проводять мітинг проти закону про особливий статус Донбасу

Ініціаторами виступили лідер фракції Слуга народу Давид Арахамія і голова партії Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що термін дії закону про особливий статус Донбасу можуть продовжити ще на один рік. За його словами, зараз простіше продовжити термін дії закону, ніж дочекатися його закінчення, а потім голосувати за новий.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Бійка депутатів у Раді: чому побилися свободівці і Богданець
Бійка депутатів у Раді: чому побилися свободівці і Богданець
Бійка в Раді: Слуга народу звернулася до правоохоронців
Бійка в Раді: Слуга народу звернулася до правоохоронців
Судимість і АТО: що відомо про учасника бійки у Раді Андрія Богданця
Судимість і АТО: що відомо про учасника бійки у Раді Андрія Богданця
Борис Баум на мене вже не впливає – Олег Марусяк
Борис Баум на мене вже не впливає – Олег Марусяк
зелені тарифи
Експерти закликали якомога швидше ухвалити проект №2543 про зелений тариф
Нове вікно для можливостей – ЄС про нормандський саміт
Нове вікно для можливостей – ЄС про нормандський саміт
Володимир Путін
Передача Україні контролю над кордоном – Путін лякає різаниною “як у Сребрениці”
андрій загороднюк
Домовленості щодо Донбасу можуть зірвати на будь-якому етапі – Загороднюк
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка