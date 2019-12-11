Продовження особливого порядку самоврядування в ОРДЛО – текст законопроекту

Народні депутати Слуги народу зареєстрували у Верховній Раді проект про продовження дії закону про особливий статус Донбасу на один рік.

Перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко розповів, що нардепи зареєстрували законопроект №2569 Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

За його словами, у законопроекті йдеться про продовження дії закону про особливий статус Донбасу до кінця 2020 року.

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Ініціаторами виступили лідер фракції Слуга народу Давид Арахамія і голова партії Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що термін дії закону про особливий статус Донбасу можуть продовжити ще на один рік. За його словами, зараз простіше продовжити термін дії закону, ніж дочекатися його закінчення, а потім голосувати за новий.