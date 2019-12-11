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Факти / Україна

Сім’ї загиблих у пожежі в Одесі отримають 120 тис. грн, постраждалі – до 80 тис. грн

Кабмін виділить майже 4 млн грн на ліквідацію наслідків пожежі в одеському коледжі та компенсацію родинам загиблих.

Сім’ї загиблих у пожежі в Одесі отримають 120 тис. грн, постраждалі – до 80 тис. грн

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук запевнив, що уряд підтримає постраждалих та їхні родини.

Після схвалення на засіданні уряду 11 грудня кошти спрямують Державній службі України з надзвичайних ситуацій та Одеській облдержадміністрації з резервного фонду державного бюджету України.

Відповідно до розпорядження міського голови Одеси, одноразова матеріальна допомога буде надана сім’ям загиблих у розмірі 120 тис. грн на одну сім’ю, а також людям, які постраждали внаслідок пожежі.

Залежно від стану тяжкості ушкоджень вони отримають від 20 до 80 тис. грн.

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До слова, прем’єр також нагадав, що триває розслідування пожежі в одеському коледжі. Він наголосив, що визначення відповідальних – це питання найвищого пріоритету.

Раніше Факти ICTV писали, що постраждалим та сім’ям загиблих у пожежі в Одесі виділять 3 млн грн допомоги.

Джерело: Урядовий портал

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