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Факты / Украина / Политика

Будет сложно, но Минские соглашения нужно менять – Зеленский

Возвращение Украиной контроля над границей с РФ до выборов на Донбассе невозможно, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Будет сложно, но Минские соглашения нужно менять – Зеленский

Киев должен договариваться с Россией об изменении Минских договоренностей.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы Право на власть.

– Это будет очень сложно сделать, но мы должны это сделать. Мы должны менять. Во-первых, прошло много времени. Мы должны выполнять условия, которые подписала прежняя власть. Но мы должны менять. Потому что передача границы до выборов – это точно не наша позиция, – сказал украинский лидер.

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