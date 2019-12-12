Буде складно, але Мінські угоди потрібно змінювати – Зеленський

Київ повинен домовлятися з Росією про змінення Мінських домовленостей.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі програми Право на владу.

– Це буде дуже складно зробити, але ми повинні це зробити. Ми повинні змінювати. По-перше, минуло багато часу. Ми повинні виконувати умови, які підписала колишня влада. Але ми повинні змінювати. Тому що передача кордону після виборів – це точно не наша позиція, – сказав український лідер.