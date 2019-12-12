Мы в центре Киева: российские пропагандисты приехали в Украину

Съемочную группу российского пропагандистского телеканала Минобороны РФ Звезда пустили в Украину.

Своим визитом пропагандисты хотели проверить на достоверность приглашение Владимира Зеленского, который на саммите в Париже заявил, что российские каналы могут приезжать в Украину, чтобы рассказывать правду, а не писать фейковые сюжеты.

Негласный запрет на въезд для российских репортеров в Украине действовал с 2014 года.

– Наша съемочная группа летит в Киев. Господин президент Владимир Зеленский на пресс-конференции сам пригласил журналистов в гости. Мы решили проверить, держит ли он обещания, пропустят ли нас через таможню. Рядом со мной оператор в полном снаряжении – техника и микрофон с нашим логотипом, – рассказала корреспондент Звезды Диана Сирази.

Взаимный запрет на авиасообщение между Россией и Украиной по прежнему в силе. Он действует с октября 2015 года, поэтому сначала российским пропагандистам пришлось лететь до Минска и как они сами отмечают, решающим моментом была украинская таможня.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы заверил, что пропуск российских пропагандистов не связан с приглашением Владимира Зеленского.

– Если у нас нет информации от других правоохранительных органов о нарушениях, то, конечно, каждый инспектор не может знать всех журналистов пропагандистских каналов. Мы пользуемся базами данных, которые наполняются нами и другими правоохранительными органами, о нарушениях иностранцами украинского законодательства, – пояснили в Госпогранслужбе.

Пограничники возвращали российских журналистов именно потому, что они посещали оккупированные территории.

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– Ну вот мы и в центре Киева! Я на Майдане. Правда, пока непонятно – всем ли российским журналистам открыли путь и надолго ли это? – отмечает репортер Звезды.

Звезда является официальным телеканалом министерства обороны РФ. Их неоднократно уличали в фейках.

Напомним, 10 декабря президент Владимир Зеленский пригласил российских журналистов посетить Донбасс, а не писать о нем неправду из Москвы.